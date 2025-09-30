女優の吉岡里帆（32）が29日までに、インスタグラムを更新。幻想的なオフショットに反響が寄せられている。吉岡は「人魚」「熱帯魚」「サンゴ」のスタンプを添えて、ワンピース姿で海に入る、シルエット写真を公開した。この投稿に「幻想的で綺麗」「素敵な写真〜」「絵画の様な美しさ」「シルエットまでも美しい」「マーメイドみたいで綺麗です」などのコメントが寄せられている。