NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）を中心とする仲間たちが「チーム蔦中」を結成、彼らが「ふんどし野郎」と呼ぶのが、幕府の筆頭老中・松平定信（井上祐貴）だ。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK定信は、江戸幕府の三大改革（田沼意次の政治を含め「四大改革」とも）に数えられる「寛政の改革」を主導した人物。彼が理想としたのは、祖父