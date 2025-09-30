この男の復調は、ライバルにとっては脅威だろう。「大和証券Mリーグ2025-26」9月29日の第2試合はセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）がトップを獲得。東1局の親番で親満貫を2回アガり、オーラスも跳満ツモで締めるというド派手な戦い振りを見せた。開幕からここまで2連敗。昨年優勝の立役者がまさかの不調に陥っていたが、ここから反撃だ。【映像】強敵をKO！竹内元太、とどめの跳満ツモで勝利の瞬間第1試合では茅森