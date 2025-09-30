timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が、関西電力のプロジェクト「#ゼロカーボンジュール」のスペシャルサポーターに登場。アンバサダーの山之内すずとともにプロジェクトの第2弾となる動画「捕れたての海の幸を有名人とたらふく食べたら幸せすぎた！」が、きょう30日に公開される。【動画】わいわい楽しそう！スペシャルサポータ