SixTONESの松村北斗（30）、俳優の上田悠斗（11）、白山乃愛（13）が27日、奥山由之監督とともに、大阪市内で行われた劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）の特別試写会に登壇した。【写真】『秒速5センチメートル』大阪にサプライズ登場した松村北斗新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』を実写化。松村にとって初の単独主演映画となった同作を、関西ではこの日初お披露目。松村はサプラ