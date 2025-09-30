チャットGPTのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米オープンAIは29日、対話型生成人工知能（AI）の「チャットGPT」に、保護者が子どもの利用を管理できる機能を導入したと発表した。親子でアカウントを連携すると、利用時間の制限や過激なコンテンツの表示を抑制できる。対話型AIは若年者の精神衛生に悪影響を与えるとの指摘があり、対策を強化する。子どもは10代を想定しており、一方的に設定を解除すると親に通知が