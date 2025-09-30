俳優ののんが29日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING /ミス・キング』配信直前プレミアイベントに共演の藤木直人、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡紱馬、山口紗弥加、中村獅童と参加した。【映像】復讐に燃えるダークヒーローを演じるのん将棋界のカリスマで家族を捨てた父（中村）に、娘の飛鳥（のん）が将棋で復讐するリベンジストーリー。役柄の設定上、中村は初共演ののんとはあえて距離を