ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２９日（日本時間３０日）、記者会見を行った。３０日（同１０月１日）から始まるポストシーズン（ＰＳ）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ、３回戦制）について１０月１日（同２日）の第２戦に山本由伸投手が先発すると明言した。「山本は第２戦に先発する」と話した。１勝１敗になった場合については「もし第３戦までいけば大谷が投げることになるだろう」と話した。山本はこの日、グラ