今回話を聞いたのは「お母さんが5人いる」というやや複雑な経歴の持ち主だ（イラスト：堀江篤史）北関東での小学校時代の同級生と25年ぶりに再会し、その10年後に結婚した女性がいる。現在は愛知県に夫婦で住んでいる相沢智恵さん（仮名、52歳）だ。このインタビュー取材は愛知県内のレストランにて夫婦で応じてくれている。白髪をあえて染めないロングヘアが特徴的な智恵さんはいかにも優しげな和風の顔立ちで、傍らでおとなしく