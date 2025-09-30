日本代表MF田中碧が所属するリーズ。昨シーズンはイングランド2部リーグで優勝し、今シーズンからはプレミアリーグを戦っており、ここまで6試合で2勝2分2敗という戦績となっている。田中は第2節アーセナル戦で膝内側側副靭帯を負傷して一時離脱した後、第5節ウォルヴァーハンプトン戦で復帰した。ただ、そのウォルヴァーハンプトン戦を含めた最近2試合のプレータイムは7分、3分にとどまっている。『BBC』によれば、地元リーズ出身