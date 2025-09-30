ドジャースのＤ・ロバーツ監督が２９日（日本時間３０日）、ワイルドカードシリーズ初戦となる本拠地・レッズ戦の前日会見を行い、山本由伸投手（２７）が第２戦に先発することを明かした。また、第３戦にもつれ込んだ場合は大谷翔平投手（３１）が先発する見込みだが、指揮官は「おそらくね」と言うにとどめた。今季は開幕投手を務めた山本はシーズン３０試合に登板し、１２勝８敗。チームではただ一人、ローテを守り切った。