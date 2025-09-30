駐機するアメリカン航空のエアバスＡ３２１＝２０２１年７月、ロサンゼルス国際空港/Fallon/AFP/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）米アメリカン航空の旅客機が２８日、ロサンゼルス国際空港で、離陸直前に急停止する出来事があった。貨物機が滑走路を横切り、進路に割り込んだためだ。ルフトハンザ・カーゴとＤＨＬの合弁会社アエロロジックの６１９便は中国・上海から午後１０時３３分ごろロサンゼルス国際空港に着陸した。アメリ