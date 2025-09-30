元NMB48でモデルの上西怜（24）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。29日に発売された雑誌に掲載された一部を公開し、「そして、デジタル写真集も発売です」とつづった。肩から脇腹までが大胆に露出された衝撃的なデザインの黒ワンピース姿に加え、赤や水色のランジェリー姿も披露した。ファンやフォロワーからも「大人れーちゃん」「めちゃめちゃお似合い」「国宝級美ボディー」「脇がセクシ