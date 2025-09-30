ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が29日（日本時間30日）、本拠ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の前日会見に臨み、先発ローテーションに言及した。すでにWCS第1戦となる30日（同10月1日）の先発はスネルと発表されているが、ロバーツ監督は「2戦目は山本が先発する」と明言した。そして「3戦目はない」と2戦連勝で地区シリーズに進出したいと願望を口にした上で「もし3戦目があ