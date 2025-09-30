ハーゲンダッツから期間限定で登場する新作ミニカップ「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」。チョコレート好きにはたまらない濃厚な味わいと、軽やかなホワイトチョコの食感が楽しめる2種が、9月30日（火）より全国で発売されます♡手に取らずにはいられない魅力的なスイーツを、ぜひ味わってみてください♪ 悪魔のささやき『チョコレート