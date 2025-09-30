ロッテの高卒2年目・寺地隆成は、積極的に早いカウントから打っていくスタイルで、ここまで114試合・439打席に立って19四球と少ない。それでも、9月は月別で7四球と最も多く、9月16日のオリックス戦、2−7の7回一死三塁の第4打席、岩嵜翔に対し2球で追い込まれるも、2ボール2ストライクから8球目の142キロフォーク、9球目の142キロフォークを見送り四球を選んだ打席は非常に良かった。寺地は「自分の中でも、ちょっと違った