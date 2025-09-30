ＪＲ西日本は２９日、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」をＰＲするキービジュアル（イメージ画像）などが施された特急やくもの運行を始めた。主な舞台となる松江市など山陰地方への誘客が狙いで、来年３月まで運行する。デザインは、主演の高石あかりさんとトミー・バストウさんのワンショットとツーショットの計３種類。各座席には、ドラマのモデルになった小泉八雲と妻のセツにゆかりがある場所を紹介するパンフレットも置い