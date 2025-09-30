歌手の氷川きよしがパーソナリティを務める冠レギュラー番組『氷川きよし 〜KII NIGHT〜』が、10月1日午後8時05分より文化放送にてスタートする。氷川が文化放送でレギュラー番組を担当するのは約3年ぶり。このほど行われた初回収録後、感想や意気込み、ラジオへの想いを語った。【画像】『氷川きよし特別公演』新ビジュアル氷川は、デビュー直後の2000年10月に文化放送の冠番組『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』をスタート