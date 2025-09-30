お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）9月29日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、自民党の外国人政策に関する毎日新聞の社説を取り上げた。 大竹まこと「今、日本に色々な人が労働しに来ているじゃない。ある時期は日本で食えなくて、色々な国へ行って食べようとして馴染んでいる場合もあるわけ