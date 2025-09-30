東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値174.25高値175.13安値173.99 176.06ハイブレイク 175.60抵抗2 174.92抵抗1 174.46ピボット 173.78支持1 173.32支持2 172.64ローブレイク ポンド円 終値199.54高値200.43安値199.35 201.28ハイブレイク 200.85抵抗2 200.20抵抗1 199.77ピボット 199.12支持1 198.69支持2 198.04ローブレイク