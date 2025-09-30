東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.60高値8.62安値8.59 8.65ハイブレイク 8.63抵抗2 8.62抵抗1 8.60ピボット 8.59支持1 8.57支持2 8.56ローブレイク シンガポールドル円 終値115.19高値115.80安値115.13 116.29ハイブレイク 116.04抵抗2 115.62抵抗1 115.37ピボット 114.95支持1 114.70支持2 114.28ローブレイク 香港ドル