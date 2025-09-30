東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6577高値0.6581安値0.6544 0.6628ハイブレイク 0.6604抵抗2 0.6591抵抗1 0.6567ピボット 0.6554支持1 0.6530支持2 0.6517ローブレイク キーウィドル 終値0.5777高値0.5806安値0.5771 0.5833ハイブレイク 0.5820抵抗2 0.5798抵抗1 0.5785ピボット 0.5763支持1 0.5750支持2 0.5728