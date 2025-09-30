８時５０分に日本鉱工業生産（速報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（速報値）（8月）08:50 予想-0.8%前回-1.2%（前月比) 予想-0.8%前回-0.4%（前年比)