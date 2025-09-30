今回は、夏休みに子供の世話を一切せず、妻にひどいことばかり言う夫に、義母が反撃してくれた話を紹介します。「育児は母親だけがすること、って誰が決めたの？」「幼稚園の年長さんの双子の子供が夏休みに入ったけど、1日3食作るのは大変だし、子供たちと遊ぶのも大変で……。はじめは家で遊んでいましたが、子供たちは体力を持て余してしまい、『どっか外に遊びに行きたい〜』と毎日のように言われるように。そこで夫に『週末子