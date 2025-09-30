起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏（40）が30日までに更新された、人気ユーチューバー、カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「最高月収」を聞かれる一幕があった。カノックスターから冒頭で「主に何をしてる人なんですか？」と改めて聞かれると、溝口氏は「会社経営を。いろんな会社を経営していて15社から20社ぐらい経営してるけど。ただ、目立ってるのはエンタメ。