２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比６８．７８ドル高の４万６３１６．０７ドルと続伸した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待を背景に投資家のリスク選好ムードは続いた。ただし、つなぎ予算案に関する議会での採決が期限までに行われず、米国の政府機関の一部が閉鎖されるリスクは全体相場の重荷となった。 キャタピラー＜CAT＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞、ジョンソン・エン