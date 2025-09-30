大阪12月限ナイトセッション 日経225先物45120-10 （-0.02％） TOPIX先物3138.5-1.5 （-0.04％） シカゴ日経平均先物45170+40 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 29日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇した。前週末発表の8月の米個人消費支出（PCE）統計でPCEコア価格指数が予想と一致し、米連邦準備理事会（FRB）の利下げが続くとの見方を背景に買いが続い