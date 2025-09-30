久保田利伸が、11月26日に発売する「1, 2, Play」「Left & Right」のジャケット写真を解禁した。◆久保田利伸 動画本楽曲たちは、10月2日に放送開始するTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のOP＆EDテーマ曲である。ジャケット写真には、キャラクター原案のえびも描き下ろしジャケットになっており、主人公のサムとマーシャルにはさまれ、久保田利伸の姿も描かれている。アニメとのコラボでしか実現しえない今