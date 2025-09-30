プレーオフは10月1日に開幕米大リーグのドジャースは30日（日本時間10月1日）から、本拠地でレッズとワイルドカードシリーズ（WCS）を戦う。米名物記者が楽しみにしているのは、プレーオフ（PO）では初となる「マウンドに立つ大谷翔平投手」。打者に専念していた昨季との違いに「お楽しみが待っている！」とワクワクを隠しきれない様子だ。40年以上MLBを取材し、5度のエミー賞受賞を誇る名物記者も、野球少年の顔に戻っていた