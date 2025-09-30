ヘンリー王子とメーガン妃が、10月にニューヨークで開催される「プロジェクト・ヘルシー・マインズ」の「世界メンタルヘルスデー・ガラ」で「ヒューマニタリアン・オブ・ザ・イヤー」を授与されることが明らかになった。オンライン上の安全性向上に向けた取り組みや、若者と家族のメンタルウェルビーイング支援に尽力してきた功績が認められた。 【写真】メーガン