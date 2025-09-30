子どもが小学校に入学してから学校の授業についていけなくなり、困ったことはありませんか。その場合、すぐに授業についていけなくなった原因を探り、その原因に合わせた対策を取ることが大切です。適切に対応しないと、子どもが勉強に苦手意識を持ってしまったり、不登校になってしまったりする可能性が考えられます。子どもが学校の授業についていけなくなる原因やその場合の親の対処方法、親がやってはいけないNG行為につい