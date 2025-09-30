ファミリーマートは9月30日、「阿波市産フリルレタスと豚骨醤油の冷しまぜそば」(498円)と「石窯パリジャン 阿波とん豚のミートソース&ポテト」(368円)を四国地方(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)のファミリーマートで発売する。「阿波市産フリルレタスと豚骨醤油の冷しまぜそば」(498円)と「石窯パリジャン 阿波とん豚のミートソース&ポテト」(368円)同社と阿波市は2025年2月20日に包括連携協定を締結した。相互協力のも