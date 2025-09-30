マイクロCTC検査を活用した、がんリスク検査事業を手がける株式会社セルクラウドはこのほど、１年以内に血縁関係のある家族をがんで亡くした330人を対象に、がんの遺伝的リスクと健康意識に関する調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】８割超が不安に…がんの遺伝的リスク 家族をがんで亡くしたことで、自身も同じがんの遺伝的リスクを持っている可能性について不安を感じるか聞いたところ、「非常に」と「やや」を合わ