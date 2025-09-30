米国ミシガン州グランドブランタウンシップのある末日聖徒イエス・キリスト教会（モルモン教）の礼拝堂で9月28日（現地時間）、銃撃と放火事件が発生し、4人が死亡し8人が負傷した。現地警察やAP通信などによると、容疑者トーマス・ジェイコブ・サンフォード（40）はこの日午前10時ごろ、星条旗を掲げたピックアップトラックを運転して教会正門に突入した後、銃を乱射し、車両にガソリンをかけて火を放った。当時、礼拝堂には前日1