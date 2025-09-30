ネスレ日本は 9月25 日から 10月19 日まで、ネスカフェ原宿（東京都渋谷区）で産地直送・体験型カフェ「めんそーれ原宿！沖縄コーヒーフェスsupported by NESCAFÉ」と題したイベントを期間限定で開催している。農作業などの実務を担う沖縄SV（エスファウ）と共に産学官連携で推進している「ネスカフェ 沖縄コーヒープロジェクト」と沖縄県内でのコーヒー栽培の取り組みを広く発信していくことが目的。同プロジェクトの