「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は2025年12月6日〜2026年3月30日の期間、「黒糖ステイ」プラン(1名あたり58,800円〜)を販売する。黒糖尽くしの滞在でアフタヌーンティーを楽しむ様子同プランでは、黒糖のウェルカムサービスや、黒糖をふんだんに使用したアフタヌーンティー、島ごとの黒糖の違いを楽しむディナーコースでその美味しさを堪能。さらに、黒糖の原材料となるサトウキビの畑に実際に行くことで、西表