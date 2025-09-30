俳優の中沢元紀が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)で、エンタメコーナーの10月担当マンスリープレゼンターを務めることが30日、発表された。10月1日、15日、22日、29日に生出演予定。中沢元紀同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサ