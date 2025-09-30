老化を遅らせるためにできることは何か。糖尿病専門医の牧田善二さんは「食事がいちばん大きい。しかし老化の元凶となる糖質を含むからといって、お酒は控えなくていい。どんな食べものもメリット・デメリットがある。要はどう摂り入れるかだ」という――。※本稿は、牧田善二『脳と体が老けない人の食べ方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Nattakorn Maneerat※写真はイメージです - 写真＝iStock.