心身を若々しく保つにはどうしたらいいのか。糖尿病専門医の牧田善二さんは、「ヒトは血管から老いる。血管の老化は肌や骨、脳に至るすべての働きに影響し全身老化を招く。血管老化を加速させる“元凶”物質を抑えるカギは、毎日の“食べ方”にある」という--。※本稿は、牧田善二『脳と体が老けない人の食べ方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tommasolizzul※写真はイメージです - 写真＝iStock.c