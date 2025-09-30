ようやく日本でも最新フォルダブルスマホ「motorola razr 60」シリーズが登場へ！Motorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパンは29日、同社の公式X（旧：Twitter）アカウント（ @MotorolaJP ）にてティザーを投稿して2025年9月30日（火）11：00に最新フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 60」シリーズを日本市場にて発表することを示唆しています。同社ではすでに案内