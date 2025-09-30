TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、29日からの1週間、田村真子アナが夏休みであることを受け、日替わりアシスタントが登場。30日は、Snow Manの宮舘涼太が担当した。【写真あり】昨年は…南後杏子アナが1週間代役を務めた番組オープニングでMCの川島明がいつものようにあいさつすると、宮舘も“キメ顔”で「宮舘涼太です！よろしくお願いします」と、呼びかけ深々と頭を下げた。スタジオが拍手と笑いに包まれ