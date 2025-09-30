映画『ソーシャル・ネットワーク』（2010）の衝撃から15年、続編企画『ソーシャル・レコニング（The Social Reckoning）』が始動している。前作にてエドゥアルド・サベリン役を演じたアンドリュー・ガーフィールドは続編企画への復帰は予定していないようだ。 世界最大のSNSとなったFacebookの誕生と、創業者マーク・ザッカーバーグが直面した訴訟や人間関係の軋轢を描い