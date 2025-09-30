日産新型「ルークス」発表！開発者が語る注目ポイントとは日産は、人気軽スーパーハイトワゴン「ルークス」の新型モデルを2025年9月19日に発表しました。先行公開時から注目を集めていたこの新型ルークス。SNSではコンセプトやその四角を随所に取り入れたデザインから「キューブ」を思い出す人も。そのため一部では「ミニキューブ」と言われることも。【画像】これが「ミニキューブ？」です！（30枚以上）そんな新型ルークス