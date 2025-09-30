学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「馬券」はなんの略語？「馬券」はなんの略か知っていますか？答えは漢字で5文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「勝馬投票券」を略した言葉でした！馬券とは、競馬で勝ち馬を予想して買い、的中すれば払い戻