「同僚女性」に好意を抱いたとしても、職場での立場があるだけに、強引に恋愛モードに持ち込むのは難しいもの。「仕事仲間」の一線を越えてもらうには、どんなタイミングで告白するのが得策なのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「同僚女性を『その気』にさせる告白シチュエーション」をご紹介します。【１】力を合わせることで親密度が急上昇する「一緒に残業しているとき」「疲れた私