タレントの小倉優子（41）が30日までに自身のインスタグラムを更新。5歳の三男がお菓子作りに挑戦する様子を公開した。「最近、お料理に興味津々な三男！“僕もお菓子が作りたい！”とリクエストがあり、パウンドケーキを焼きました」とし、エプロンを着け生地を泡立てる姿や、完成したパウンドケーキの写真をアップ。「卵をハンドミキサーで泡立てるレシピで作りましたが、美味しく焼けました」と仕上がりに大満足の様子だ