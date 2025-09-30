アメリカのトランプ大統領は、外国で製作された映画に対して、100％の関税を課すと表明しました。【映像】トランプ大統領のSNS投稿内容トランプ大統領は29日、自身のSNSで「赤ん坊から飴を奪うかのようにアメリカの映画産業は他国に盗まれた」と投稿し、アメリカの映画産業を支援するため、外国で製作されたすべての映画に対し100％の関税を課すと表明しました。また、映画の本場ハリウッドがあるカリフォルニア州は「弱く無