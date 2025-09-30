イスラエルのネタニヤフ首相がカタールのムハンマド首相兼外相に電話し、ハマス幹部を狙ったドーハでの攻撃を謝罪しました。【映像】攻撃を受けたカタールイスラエル首相府は、ネタニヤフ首相が29日、ホワイトハウスでトランプ大統領と会談した際に、カタールのムハンマド首相兼外相に電話をしたと発表しました。その中で、9月9日に犠牲者を出したドーハでの攻撃について「標的はハマスだった」としながらも、カタールの主権