広島・小園海斗内野手（２５）が自身初となる首位打者の座を射程圏に捉えている。若鯉はヤクルト・川端慎吾内野手（３７）が主宰する、愛媛県松山市での合同自主トレに２０２１年１月から参加。２７日・ヤクルト戦（神宮）では今季限りで現役を引退する川端の打席を目に焼き付けた。今やリーグを代表する好打者に成長した男に根付く“川端イズム”に迫った。三塁ベンチ前で直立不動になり、大先輩の勇姿を心に刻んだ。２７日・