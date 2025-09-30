私はユウコ。小学5年生の娘・ルナはダンスに夢中で、日々レッスンに励んでいます。そんなルナが憧れているのはダンサーのマイちゃん。ピンク色の髪の毛が特徴的で、小中学生の女子に大人気の存在です。そんなある日、ルナが「髪をマイちゃんと同じピンクに染めたい」と言い出しました。ルナの思いは強く、私は美容師さんと相談して「毛先だけ染める」ことをOKしました。しかし数日後、学校から帰ってきたルナはとても落ち込んでい